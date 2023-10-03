2024大選剩下3個多月，立委選戰煙硝味漸濃，以無黨籍參選台南市第四選區的前台南市議長李全教今天指控參選以來飽受假博士、捲入光電利益等黑函攻擊，「他們就是怕我當選」，還要求對手林宜瑾拿出成大碩士論文供各界檢驗；林宜瑾說，李是做賊心虛嗎？強調從未散播任何有關李全教學位的事，至於自己的成大碩士論文公開透明在網路上開放下載瀏覽，可接受各界檢視。

李全教今天表示，選戰進入倒數3個多月，他將在7日於新市成立競選總部，向鄉親說明他過去擔任立委爭取的政績，他同時也針對近來屢遭質疑假博士學歷、假論文等攻擊，拿出他的博士論文澄清闢謠，「如果我的論文有造假就退出政壇」。

李全教說，自己論文都是他親筆所寫的，他還拿出親手寫的草稿證明，他說，自己的電機博士論文最後實驗沒有完成，但有拿到管理博士學位。他說，打從宣布參選立委以來，面對很多黑函攻擊，網路上什麼假博士、光電等不實指控，賄選遭判刑不得參選等等抹黑言論，「充其量，他們就是怕我當選」，他說，自己的唯一競爭對手是林宜瑾，合理懷疑就是對手陣營散播不實訊息。

林宜瑾駁斥各種黑函攻擊說，他說，質疑李全教是假博士及發送抹黑訊息的明明是別人，「李全教是眼睛不好嗎？」她無奈說，自己完全沒有在任何公開場合說過李全教的博士及學歷真偽，也對這些不感興趣，至於自己的碩士論文一切均公開透明在網路上開放下載瀏覽。

市議員朱正軒則表示，臉書粉專「Lin Bay好油」才剛爆出自導自演，李全教馬上跟進cosplay，扮演黑函受害者。他說，全台南都知道，質疑李全教學歷的看板及傳真都有署名，是有意參選台南第四選區立委的劉清田先生，請李全教尊重其他競爭對手的質疑，不要一心只想到林宜瑾。