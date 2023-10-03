由國民媽媽林美秀搭擋美食吃貨黃豪平，以「一起吃飯吧」為主軸，在東森新節目《一起吃飯吧》邀請神秘藝人嘉賓，共遊台灣各個充滿故事的角落，用最真摯的情感搭配最誠摯的心意，與心中牽掛的人一起品味美食，共度美好時光，再創各種感動與驚喜。

首趟旅程前往林美秀的故鄉宜蘭羅東，她特別找來好姐妹王彩樺作伴，兩人從秀場時期便結識彼此，長達三十年的深厚交情，每每碰面就有聊不完的話題，彷彿穿越時空重返少女時代，三人一路吃吃喝喝氣氛超歡樂。在聊到羅東難忘糗事，黃豪平自曝服役期間遭逢失戀，特意為自己安排放空小旅行，人生第一次搭訕女生失敗就是在羅東車站，至今仍令他印象深刻。

接著來到冬山熱門打卡景點，兩位資深少女美照拍好拍滿，黃豪平耍冷想逗兩位姐姐笑，不料卻被秒句點，王彩樺直接吐槽：「妳（林美秀）怎麼帶這個作搭擋啦！這個節目應該是我們主持吧！」危險發言嚇得黃豪平直跳腳：「沒有！彩樺姐只有來這一集而已啦！」林美秀跟著幫腔狂鬧他：「很難說喔！」黃豪平瞪大雙眼問：「所以這個也是淘汰制的選秀節目是不是？」搞笑反應逗樂全場。

道地羅東姑娘林美秀回娘家，國民媽媽變回鄰里心中的國民女兒，沿路掃街拜訪昔日熟識的街坊，更如願重逢林媽媽生前的至親好友，關係情同母女的兩人，一見面林美秀立馬開心擁抱敘舊。共進晚餐的時刻，大夥合力下廚做了一道家常炒芋蘅，熟悉的好滋味勾起她與母親之間的美好回憶，席間鄰居阿姨還分享了林媽媽親手編織的毛毯，讓睹物思人的林美秀不禁潸然淚下，而自幼喪母的王彩樺也忍不住紅了眼眶，一旁的黃豪平百感交集：「沒什麼是一頓飯不能解決的，不行的話就兩頓！」簡單的一頓飯，喚起了家的情感連結和思念，也重拾心底深處的感動。更多精采的內容，10月4日起每周三、周四晚間10點，敬請鎖定東森超視33頻道《一起吃飯吧》。