台南市今年第3場「台南好生活，台南呷頭路」大型就業博覽會，將於7日在慈幼高級工商職業學校登場。此次就業博覽會共有81家廠商，合計提供超過4211個工作機會，其中更有7成月薪超過3萬元，市府期盼求職者都能找到理想的職缺，在台南呷好頭路、過好生活。

市府勞工局表示，創造優質的工作機會及帶動地方就業是各級政府的重要目標，不分中央或地方都一樣。此次就博會共邀集台灣穗高、府城汽車客運、台灣康肯環保、碳佐麻里、萬國通路、奇美食品、官田鋼鐵、南茂科技等81家廠商現場徵才，合計提供的4211個工作機會中，逾7成職缺月薪都超過3萬元以上，歡迎有意找工作或規畫轉職的朋友前往瞭解。

另外，現場也提供職涯諮詢、勞動法令諮詢與求職義剪，更設有「視訊面試」及「線上投遞履歷」服務，有意參加視訊面試者，可透過網址：https://reurl.cc/o5QGaM 進行線上報名，報名截止日至10月5日中午12時。

勞工局還提醒參加就博會視訊面試的求職民眾，報名表單填寫完畢後，需留下電子郵件信箱，廠商會聯繫當天面試的時間及其他注意事項；至於有意參加7日現場就博會的民眾，當日可搭乘台南市市區公車6路抵達慈幼工商，也可從台南火車站搭紅1公車至慈幼工商抵達就博會場。

市府為鼓勵到場朋友多投遞履歷求職，投遞1家以上即可獲得精美禮品，投遞3家還有摸彩券，有機會可獲得氣炸鍋或恆溫杯墊組，數量有限。

鑑於小犬颱風逐步逼近，各界關心就博會能否如期辦理？對此，勞工局也強調，將視颱風的後續走向及風雨預測而定，有進一步消息就會立即公告。