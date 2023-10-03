近期猛烈攻擊巴西進口蛋爭議的農業臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，先前自爆遭到恐嚇，昨（2）日卻驚傳此事都是他自導自演。今日下午3點36分，林裕紘在臉書發文點名綠委蔡易餘，「今天我犯錯就是在這件事上犯錯，但不要什麼髒水都潑到我身上。」並痛批蔡「滿肚子壞水背骨仔」。

林裕紘這篇發文，是在反擊蔡易餘稍早於臉書的說法，蔡指出，2018、2019年左右開始，林就不斷用農業議題攻擊農委會（現農業部），他對農業上的偏見把整個農業產銷市場打亂，尤其專業門檻高，很容易被假裝中立的訊息誤導，「如果他那麼喜歡民進黨，怎麼不在2016年在嘉義縣服務時就加入呢？」

以下為林裕紘臉書全文：

我不是在嘉義縣政府服務，蔡易餘你不要這個都搞不清楚。

今天我犯錯就是在這件事上犯錯，

但不要什麼髒水都潑到我身上。

我不是2018、2019才開始從事農業政策評論，我從2015就開始評論農業政策了，如果我一個人的講法就可以打亂整個產銷市場，那根本不需要農委會了，找我來當天師不就好了？

反正你們只是需要抓一個人來祭旗，去遮掩你們無能的施政，就像這次雞蛋的專案進口一樣。

就像在2016年鬧抓菜蟲的笑話一樣，你們也是找了一個剩下不到300噸的中盤商祭旗，難道這樣就可以掩蓋執政者主動介入產銷調節而失敗的問題嗎？

對你們而言你們從來都不解決問題，你們只要解決提出問題的人。

攻擊吳音寧？難道吳音寧在台北是議會被質疑薪水250萬？她自己回答248萬，也跟我有關係嗎？

決定執行農業政策的人是陳吉仲，他的作為我覺得不妥，我當然評論，不然我要說都是陳保基的遺毒嗎？

真的要說滿肚子壞水背骨仔，我怎麼跟你蔡易餘比？

以前張花冠縣長把你當乾兒子疼，如何照顧你，但當她跟陳明文發生爭執的時候，你又如何對待張花冠縣長？

我肚子裡的壞水？怎麼跟你比？

不知道蔡易餘你現在結婚了沒？

以前你說是馬英九執政，害你沒辦法結婚。

現在蔡英文執政都快八年了，你如果也沒結婚，是不是也要抱怨蔡英文害你沒辦法結婚呢？

我做錯事，我當然會承擔，我也因為我自己的愚蠢毀了我自己，很多人不能理解為什麼我要這樣犯蠢，我自己也不能理解為什麼我會用這樣的方式來退場？

我現在體會很深的是為什麼當年賴清德會向蔡總統的網軍求饒，為什麼蘇啟臣會自殺。

我應該有所借鏡跟警惕，早一點停止評論農業政策，而不是像今天一樣幹了我自己都覺得不可思議的蠢事，這個錯毀掉了這9年來經營的一切，人生有幾個九年？

一步錯，步步錯，所以我不打算再錯下去，所以我也坦承一切。

我犯了錯，我自己會面對也會承受這一切，但不代表我過去所說的就是錯的，也不用什麼髒水都要潑過來，也不代表現在對我的恐嚇跟騷擾就合理。

我也已經社會性死亡了，接下來還要面對司法面對牢獄之災，我作為一個表露身分的人物，我當然對我的一切負責。

那些四處抹黑的網軍，我當然也不知道他們背後是誰，這些我也不需要計較，反正就算報案結果也調不到資料，我也不需要對他們有所回應。

蔡易餘你說我2018年時候，去雲林縣政府替張家服務，那你應該要付舉證的責任，舉證我在2018年去雲林縣府領薪水、或者是雲林縣府相關的單位領薪水。

蔡易餘你是一個立委，你是一個全國等級的民意代表，你應該要說話有憑有據，而不是跟網軍一樣肆意放話，抹黑，把自己當成側翼。

是側翼變成了立委？

還是立委變成了側翼？

反正我也到這個程度也沒什麼好隱藏的，第二張圖是巴西雞蛋的報價，超思雞蛋到港價格平均是5.42元，一箱360顆就是一箱1951.2元，以之前美金平均31的匯率來換算，一箱就是CIF 價格在63美元。

而巴西端的到台灣港CIF報價則在41-42.3美金，遠比超思的報價便宜了一箱20美金以上。

這個報價也跟日本端進口的價格差不多。

而超思買的雞蛋大約是25萬箱，一箱20美金的價差，整整就有500萬美金的價差。

這也是為什麼農業部要拿畜產會的CIF報價單要替超思的FOB報價單遮掩，明明日期、模式、各種條件都不一樣，但還是要替超思遮掩，多花的錢，浪費了納稅人的稅金，這就是愛台灣嗎？