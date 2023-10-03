恆大集團3日早盤中一度狂飆42%，下午近收盤也有約23%的漲幅。同時，集團內的關係企業恆大物業，早盤曾大漲14%，後來翻黑下挫逾8%，目前則是跌4%左右。

2日，恆大向港交所申請重新掛牌，公司表示沒有其它需要揭露的相關資訊。9月28日，恆大與其物業服務部門的股票停止交易，但在前1天知情人士透露，恆大創辦人早已被警方帶走。

分析師示警，不要對恆大股價暴漲過度解讀，因為老闆許家印涉嫌犯罪的調查，激起股價不確定性。同時，這家開發商的債務重整工作，看起來似乎沒那麼順利。

恆大於2021年底時，首次出現美元計價的公司債違約情形，然後就變成中國大陸房地產危機的暴風眼。10月30日，香港法院預定審理恆大清算申請，這將是恆大另一項重大考驗。

恆大現在的股價，跟2017年意氣風發的高峰期相比，重挫約99%。投資顧問公司Forsyth Barr亞洲部門認為，恆大股價飆升是由投機的資金所推升，在盤勢如此震盪下，不知道正常的投資人可不可真正從中賺到錢。

彭博社表示，就算恆大地產現在又恢復交易，但市場還是很擔心恆大後市發展。因上級監管機關禁止恆大發行新債，可能會讓恆大境外債務重組計畫告吹，進而增加清算危機，並質疑恆大的經營能力。