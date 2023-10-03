中秋節連假剛結束，周末又要進入國慶連假，交通部高速公路局預估，國道交通量可能比中秋節更高，單日最大可達120百萬車公里，10月7至8日為南向高峰，西部國道建議上午6時前或中午12時後出發，國5於上午5時前或下午5時後出發；10月9日至10日為北向高峰，西部國道建議上午9時前出發，國5於上午9時前出發。

高公局表示，連假期間將實施匝道封閉、高乘載管制、單一費率、路段差別費率、夜間0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措。

高公局指出，駕駛可多走替代道路，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6南投往返台中地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74與國4。

高公局研判，國慶日連續假期各地均會出現旅遊車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段的交通需求將遠大於可服務容量，呼籲用路人可多搭乘公共運輸。

若用路人仍須自行開車，可多利用好走時段，例如南向尖峰為10月7日至8日，西部國道南向建議於上午6時前或中午12時後出發，國5南向建議於上午5時前或下午5時後出發；北向尖峰為10月9日至10日，西部國道中部地區北向建議中午12時前出發，南部地區北向建議上午9時前出發，國5北向建議上午9時前出發。