桃園市長張善政3日參觀桃捷建置中的5G智慧鐵道系統。（蔡明亘攝）

桃園機場捷運疫後運量回升，再加基北北桃定期票助攻，單日平均運量突破10萬人次，如今桃竹竹苗定期票上路、捷運擴增站點，人才需求增加，日前辦理招募錄取率約10％。桃園市長張善政今勉勵79位新進同仁，盼將職涯投入桃捷發展，同時宣布重磅消息，因整體財務轉虧為盈未來可期，明年調薪4至5％，獲滿堂掌聲，更喊話薪資會隨未來發展持續成長。

張善政表示，能錄取進入桃捷服務很不簡單，大家都是菁英，新進同仁中不乏有碩博士，不少人也有鐵道產業相關經歷，大家願意來桃捷，表示給大家蒸蒸日上之感，值得投入事業生涯。

張善政指出，雖現在僅1條機捷，但連結雙北至機場相當重要，疫情舒緩後，旅客人次增加，班次愈調愈密是好現象。再加基北北桃、桃竹竹苗定期票接連上路，提振乘客人數，且在1200定期票上路前，單日平均乘客已突破10萬人次，超過疫情前運量，且桃機未恢復疫情前狀況，機捷已恢復，代表桃捷成長已跳脫依靠前往機場的乘客。

張提到，桃捷公司財務狀況過去因票價高、疫情影響，財務一直沒打平，但7月起已「轉虧為盈」由陰暗轉為光明，預估今年會出現盈餘，許多新措施、設備也獲乘客好評，相信隨月票推展，財務狀況會愈來愈好。

張善政也分享桃園捷運未來藍圖，機捷A22老街溪站日前已通車，進入中壢市區，未來A23站要與台鐵中壢車站、捷運綠線共構，面臨複雜工程挑戰，車站設計需巧思，日前他與捷工局、台鐵及桃捷商量新作法，未來乘客轉車時「同一個月台就能轉車」，雖影響施工期程，但長痛不如短痛，未來在中壢站就能轉台鐵、綠線和機捷非常方便。

「桃園捷運發展樂觀因素一個個出現了！」張也說，綠線捷運2026年前要從桃園藝文特區往北延伸，目標通車一半站體，他要求捷工局拚拚看，2026年能否多做2座，雖因地上轉地下工程有難度，但捷工局也表示有信心，讓人相當期待未來綠線捷運通車。

張善政勉勵新進同仁，除綠線捷運外還有由新北捷運興建的棕線捷運，10年內桃園捷運建設不會停頓，捷運人才需求只會增加不會減少，桃捷許多主管都是從北捷來的專才，他也樂見有天人才往外擴散，吸收桃捷專業經驗，傳承給外縣巿軌道業者。目前也與世紀綠能工商辦理建教合作，提供學生實習機會，培養軌道人才。

張善政宣布，桃捷同仁過去待遇雖比不上雙北，但前景可期，因此決定明年比照公教人員加薪4至5％，為擴大照顧基層人員特別針對司機員、站務員、技術員、票務員、助理專員、助理工程員、行控資訊員等基層7員加薪5％，這紙公文到他桌上時還一度被退回，直到重新撰寫加碼到5％，多了這1％他才蓋章同意。桃園捷運發展不可限量，有非常刺激、有挑戰性的未來，日後薪資絕對會隨捷運發展成長。

張善政今也參觀桃捷正建置中的「5G智慧鐵道系統」，他表示，鐵道行車注重安全，靠人為觀測不夠，桃捷開發許多自動、智慧監控模組，將來有機會擴散到其他捷運甚至台鐵或高鐵，讓全台鐵路行車安全度有所提升。這套系統預計年底建置完成，可藉工法分析找出影響系統設備的關鍵指標，透過5G物聯網回傳數據、系統主動示警，即時監測及故障趨勢分析，提供維修人員完成預測性檢修，透過智慧科技改變運輸形態，有助於運輸服務、維修效能等績效提升。

此外，桃捷這次招募新進同仁中，站務員錄取率僅5.8％，514人僅錄取30人，79名報到新人中，年紀最小22歲、最長55歲，平均31歲，其中學歷有1名博士、7名碩士、57名學士等，多為桃園、新北人，更有11人在軌道業經驗，還有2人有航空業經驗。新進人員將參與1周新人訓練，另接受1至3個月專業授證訓練，其中司機員訓練期最長約3個月，後續針對各站懸缺的站務人員將再補實，緩解人手不足問題。