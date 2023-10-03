前總統馬英九昨（2）日以「不幫偷渡台獨背書」為由，宣告將不會參加今年國慶大會，引發各界激烈討論。而造成馬英九如此憤慨的原因，主要是蔡政府將國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，中文翻譯即為「台灣國慶日」。對此，YouTube頻道《野電視94強》發起最新網路投票，一窺國人的想法。

對於蔡政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，馬英九怒轟，我們的國名什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」。

馬英九還強調，蔡英文政府刻意把「臺灣」變成國家的名稱，將中華民國的國慶日變成「臺灣國」的國慶日，這是不折不扣的「臺獨」路線。該做法既不遵守中華民國憲法，違反了蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，同時還危害臺海安全，對國人來說，也是極其不利、不負責任的做法。

不過針對馬英九的指控，行政院長陳建仁回應，國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，並稱「國慶日是團結全國、大家一起向前的一個大好的日子。」

由國民黨立委參選人羅智強經營的《野電視94強》今日（3）發起發起網路民調，截至下午4點，已有超過1.1萬人參與。針對「馬英九不參加今年國慶，因為民進黨把中華民國消失，改成『台灣國慶』，你怎麼看？」結果有94%網友認為「馬英九做得好，絕不容踐踏中華民國！」、僅僅只有6%民眾表示，「我支持民進黨！」

對於該投票，網友紛紛留言表示「完全支持前總統馬英九的說法！」、「民進黨倒了！人民幸福來了！」、「馬總統讚」、「連國慶日都要偷別人的」、「台慶節，老英們自己去玩」、「偷改意義在哪？自爽成份大」、「不敢台獨，玩這種文字遊戲？」