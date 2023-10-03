女大生從宿舍的5樓墜樓，目前已送醫救治中。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南某大學今天（3日）下午3時許，驚傳一名女大生從宿舍墜樓的意外，台南市消防局獲報到場搶救，女大生因為先墜落在樹上再摔到地面草坪，沒有生命危險，意識也還清楚，目前已送醫救治。

據了解，這名女大生是因為精神與情緒不穩定，下午突然從宿舍發生墜樓意外，目前校方的校安中心已將學生送往成大醫院，家長也已陪同到醫院。

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