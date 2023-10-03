何美今發片記者會，婁峻碩到場站台。（羅永銘攝）

何美推出首支單曲〈Eyes On You〉。（羅永銘攝）

《大學生了沒》出身的何美今（3日）發行首支單曲〈Eyes On You〉，記者會上，除了學弟婁峻碩站台，她交往4年多的男友Cody也到場為她加油，她坦言希望35歲前結婚生子，生兩個混血寶寶。

何美大方分享，Cody家住美國西雅圖，兩人在關島跳傘而相識，遠距離戀情談了一年，對方就為她放棄十年的跳傘教練工作，來台灣生活，讓她覺得很感動，現在他擔任平面模特兒，也幫她經營社群媒體，兩人以結婚為目標交往，目前同居中。

她為出單曲已經連續好幾個禮拜密集做宣傳，沒想到日前從日本返台就上吐下潟還發高燒39度，因為當天有工作，她忍痛一天，收工後才去掛急診，竟是闌尾炎，必須立刻開刀，否則再拖下去會變腹膜炎，她說，男友聽不懂中文，仍在旁陪伴照顧她，讓她很感動，不過她被推出病房時，男友卻在睡覺，因為「他說在儲存體力要照顧我」。如今她復原良好，笑說傷口一公分，現在肚臍像龍眼。

兩人異國戀語言不通，何美說，他中文可以聽懂一些，但只會講髒話，兩人吵架時，他很愛講道理，但自己一有摩擦就關機不想講話，曾去尋求專業諮商，化解誤會。

何美出道8年，終於在「三十而立」之際，推出英文舞曲〈Eyes On You〉，從主持跨界成歌唱新人，她表示，其實出道以來第一志願就想當歌手，很想擁有自己的音樂作品，昨邀花蓮高中學弟婁峻碩站台，被問到自己和婁峻碩誰會先結婚？她笑答「婁峻碩」，表示如果學弟結婚她會送上5位數字大紅包。