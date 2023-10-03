全台首創的「身心障礙者巡迴運動指導團」從2019年試辦至今，已完成12區巡迴授課，共計513小時、6960參與人次，台北市體育局今（3）日於台北市南港運動中心辦理成果發表會，體育局主任秘書陳良輝也到場出席成果發表會，即將出征2022亞帕運的台北市輪椅網球選手陳駿杰及鄭漢琮也到場共襄盛舉。

陳良輝表示，台北市長期重視身心不便者的運動權，致力打造友善的運動環境，期望透過巡迴運動指導團辦理多樣化的課程，讓學員們在課中學習正確的方法、在課後能養成自主運動的好習慣。

他說，同時感謝陳駿杰及鄭漢琮的出席，亞帕運選手所樹立良好運動員的標竿形象，讓更多市民和社會大眾更了解、也願意協助參與身心障礙運動的推廣，也帶動更多身心障礙者積極參與運動及休閒活動，更祝福選手在2022亞帕運能旗開得勝，勇創佳績。

體育局表示，台北市長期關注關心身心不便者的運動權，從2022年推動「休閒運動輔具借用試辦計畫」，提供共計13個項目、59個休閒運動輔具，置於北市運動中心及場館，提供市民朋友免費借用，其中置於南港運動中心的羽球運動輪椅，於今年度結合巡迴運動指導團的專業師資，首度開辦羽球運動輪椅課程，並邀請台北市輪椅羽球選手呂嘉儀現場指導，透過專業教學及自身經驗，讓學員們更容易上手，並達到課後自主練習的效果。

體育局指出，「身心障礙者巡迴運動指導團」打造專屬身障朋友的運動課程，除了辦理徒手肌力、墊上運動、運動器材等課程外，更於今年首度開辦小班制「視障游泳課程」，透過專業教練的指導後，讓不諳水性的學員們學習正確的游泳方式，並克服怕水的心理障礙，此外去年一戰成名的視障龍舟隊「睜一隻眼閉一隻眼」，再度獲邀參與2023台北國際龍舟錦標賽，與台北市首長隊同場競技。

體育局強調，北市長久以來，一直為打造友善共融運動城市不斷向前行，相當重視身心不便者的運動權，期待透過身心障礙者巡迴運動指導團，讓更多身心障礙朋友走出家門，一起享受運動的樂趣。