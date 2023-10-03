台東縣政府及東管處設置11支即時影像系統，提供民眾線上觀浪，另設有「颱風小犬觀浪頻道」。（蕭嘉蕙攝）

中央氣象署發布小犬颱風海上陸上颱風警報，台東沿海地區風浪漸增。（蕭嘉蕙攝）

小犬颱風步步近逼，海陸警報齊發，台東沿海風浪漸增，為避免民眾冒險觀浪追風，台東縣政府及東管處於沿海地區設置11支即時影像系統直播風雨實況，海葵颱風期間敗陣的三仙台「鏡頭君」也強勢回歸，捨棄擺頭巡弋，採固定式鏡位迎戰小犬。

中央氣象署發布小犬颱風海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包含花東、高屏及恆春半島，海上則為東半部海面與巴士海峽，台東縣政府隨即公告畫定海邊管制進入，並於下午1時30分將災害應變中心提升為一級開設。

為避免民眾及遊客冒險前往岸際觀浪，海巡署東部分署第一三岸巡隊於轄內各港口及海岸地區，以擴音器、多國語言廣播等方式對民眾勸離，台東縣政府及東管處也於花東沿海設置11支面海的即時影像鏡頭，另開設「颱風小犬觀浪頻道」。

東管處長林維玲表示，觀浪頻道可同時看到花東8支即時影像的風浪，是最安全、最即時、最好的觀浪方式。

另外，海葵颱風期間一戰成名的台東成功鎮三仙台即時影像系統「鏡頭君」，也已於9月中旬強勢回歸。林維玲表示，由於海葵颱風造成電力中斷、網路斷訊，迫使「鏡頭君」敗陣，事後也針對所有即時影像鏡頭進行維護保養，另因應小犬颱風來襲，已設定風力達到7級時，鏡頭採固定鏡位，避免因巡弋擺動遭強風吹毀。

9月4日海葵颱風來襲，台東縣首當其衝，三仙台「鏡頭君」用生命直播16級強風，可惜最終不敵強勁風雨，直播無預警斷線，網友仍讚「雖敗猶榮」。