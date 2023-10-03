農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘遭恐嚇被查出是自導自演，他3日貼出民進黨證發文道歉並宣布退黨，民進黨桃園市黨部證實林裕紘是2020年3月6日線上入黨，目前尚未收到林男所提出的退黨聲明書，但市黨部懷疑林入黨有特殊目的，將貫徹黨紀送評議，不會姑息與縱容有心人利用粉專惡意操縱輿論傷害本土陣營。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀表示，經查「Lin bay好油」板主林裕紘2020年3月6日線上入黨，當時並不用有推薦人，黨籍依照入黨辦法規定，林男戶籍地在桃園，因此屬桃園市黨部，黨費繳至2022年，截至目前為止，市黨部並未收到林男所提出的退黨聲明書。

張丞儀說，民進黨黨員應認同民進黨理念和價值，懷疑林裕紘當初入黨有特殊目的，她強調民進黨態度很清楚，若黨員違反黨章黨綱及黨相關規定，將貫徹黨紀，送交市黨部執評委會進行評議。

張丞儀指出，假消息跟真造謠暗箭難防，這次事件也是利用粉專惡意操縱輿論傷害本土陣營，桃園市黨部不會姑息與縱容，大選在即，類似的情況只會增加不會減少，需要大家一起努力防範。