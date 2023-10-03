大台南總工會3日在新營區民治市政中心舉辦第29屆理事、監事幹部授證典禮。（張毓翎攝）

大台南總工會成立「做工行善團」10年，至今已累積225戶，以及辦義剪活動，服務4200人次，大台南總工會3日舉辦第29屆理事、監事幹部授證典禮，台南市長黃偉哲特別出席頒發當選證書，同時也致贈「技藝傳愛」匾額，感謝工會志工為弱勢族群及勞工家庭10年來的付出。

黃偉哲表示，大台南總工會各會員發揮愛心成立「做工行善團」，各工會夥伴犧牲假期，幫弱勢民眾修繕，讓原本不堪居住的房屋，經巧手變成實用且溫暖的家，值得致上崇高的敬意跟謝意。

大台南總工會的會址設於新營區文昌街，目前為第29屆，會員工會數有201家，是大台南區最具規模的總工會。

大台南總工會理事長鄭山林說，總工會在市府的輔導下，積極投入人才培育任務，得到勞動部勞動力發展署TTQS評核、全國唯一工會連續11年金牌，也是目前全國唯一總工會籌組的安衛家族，並曾在111年榮獲勞動部職安署頒發（希望家園安衛家族核心企業）奬牌給予肯定。

勞工局長王鑫基表示，大台南總工會將人才公益化，成立做工行善團為弱勢家庭房屋修繕外也從事義剪服務，期待發揮拋磚引玉效果，號召更多人一起做公益。