台中市都市發展局3日在太平區公所舉辦變更大平霧地區都市計畫說明會，向太平民眾說明太平地區的計畫內容，吸引約300位民眾到場了解狀況。（潘虹恩攝）

台中市都市發展局3日在太平區公所舉辦變更大平霧地區都市計畫說明會，向太平民眾說明太平地區的計畫內容，同時蒐集在地民眾意見，目前計畫涵蓋面積達1378公頃，以改善交通、規畫產業園區以及增加公共建設為主軸，吸引約300位民眾到場關注。

台中市政府自2018年4月19日公告發布實施「台中市大平霧地區都市計畫主要計畫」，將大里區、太平區、霧峰區行政區內都市計畫進行整併。其中太平地區計畫草案近日完成，都發局3日於太平區公所舉辦「變更台中市大平霧地區都市計畫主要計畫（太平地區）」暨「變更台中市太平地區都市計畫細部計畫案」說明會，吸引約300位民眾到場了解，台中市議員黃佳恬及多位民代助理都出席。

台中市都發局副總工程司朱文彬指出，今日都發局辦理變更太平的通盤檢討包括主要計畫和細部計畫，變更重點包括道路系統、產業園區及公共設施用地。首先是太平民眾關心的道路系統，針對南北向的市民大道規畫28公尺寬之計畫道路、東西向的永豐路西側規畫15公尺計畫道路等，完善太平地區交通系統。

其次，因為太平地區部分農業區現況由工廠使用，將考量群聚地區認定原則、現況使用、完整性、受干擾程度等進行分類評估，訂定農業區內產業發展地區申請開發原則，符合一定規定再由民眾提出申請；另外，因太平地區缺乏公共設施，也會將部分公有土地變更成公共設施用地。這次計畫內容大多都是太平市民的期望，利用都市計畫變更機會去完善。

不過，他也強調，希望透過說明會蒐集市民意見，後續會將意見納入並送市府都市計畫委員會審議，通過後再提報內政部都市計畫委員會審議，通過後才會發布實施。另，任何公民或團體對本案如有相關意見，可於12日前，以書面載明姓名（單位）、聯絡地址、建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料向都發局提出意見，供都委會審議之參考。