前行政院發言人陳宗彥遭控在台南市府任職時，常態性接受性招待，監察院今年2月也自請調查。但踢爆該案的民眾黨立委陳琬惠今(3日)痛批，快要8個月過去，監院調查卻連影子都沒看到，讓外界質疑有政治考量，甚至是怕影響民進黨的選情，她也批評，「監察院的功能只剩幫民進黨洗地？」

陳琬惠今在臉書發文說，今年2月，她揭露前行政院發言人陳宗彥於台南市政府任職時，涉嫌接受業者性招待與喬事的醜聞，監察委員也在當時申請自動調查。結果迄今快要8個月過去了，監察院的調查結果卻連個影子都沒看到，讓外界質疑有政治考量，甚至是怕影響民進黨的選情。

民眾黨立委陳琬惠。（黃婉婷攝）

陳琬惠表示，她當初揭露此案時，已經有非常完整的說明，「陳宗彥叫小姐的錢是業者出的，接受完性招待後，幫業者辦事情的也是陳宗彥，有非常明確的對價關係，結果當初辦陳宗彥辦沒幾個月移交後，竟然就以『查無不法』簽結，完全讓人難以理解，到底是誰在包庇放水？面對如此明確的事證，這麼長時間過去了，不僅監察院調查結果沒看到，今天還有匿名監院人士還在媒體放話推託，實在是可笑！」

陳琬惠也直言，事實上，針對民進黨的違法濫權，監察院不僅是放著不辦，有時還幫忙出來洗地。先前，監察院發布關於鏡電視申設案的調查報告，要求NCC檢討改進。只是，監察院要求檢討改進的，不是NCC一路護航鏡電視，也不是黨政高層將黑手介入獨立機關，竟然是NCC審查鏡電視案時間花太久。「監察院無視NCC一系列的違法濫權，反過來檢討NCC審查鏡電視案時間花太久，不僅是本末倒置，更是自甘墮落幫民進黨權貴洗地。」

陳琬惠痛批，「每年花了這麼多納稅人血汗錢的監察院，該辦的放著不辦，辦了還幫民進黨權貴洗地，實在是悲哀！」