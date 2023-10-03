基隆市警察局一名吳姓保防科長遭爆出涉嫌「公車私用」，竟將偵防車當成上下班代步車，接送妻小。經基隆市警局督察科調查該偵防車的行車記錄器畫面，顯示吳確實開偵防車上下班。已報請基隆地檢署偵辦。今（3）日起調任非主管職務，改任警務參。

基隆警察局表示，本局保防科科長遭媒體報導疑有公車私用案，經局長張樹德即召集各相關幹部組成專案小組，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」立場，積極查辦。經初步調查，該員於今年9月15日17時25分駕駛偵防車離開警察局後，將該車停放於基隆市信一路3號前，復於同9月18日8時7分才將該車開回警局；另調閱該車行車紀錄器影像，吳員確有載送配偶上班情事。吳員違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，公車私用事實明確，嚴重影響警譽，已先依涉犯普通詐欺罪嫌，報請基隆地檢署偵辦。另職務調整經報請內政部警政署核定，10月3日起調任非主管職務，改任警務參，遞遺缺由保安隊副隊長張竣翔暫代。

另警察局也組成專案小組加強清查各單位公務車使用情形，持續透過LINE群組、臉書社團等方式加強法紀宣導，協助同仁了解行政及刑事責任，提升廉潔法紀觀念，勿心存貪念及僥倖心態，以期廉潔自持，不敢以身試法。