自民國72年進入代銷業已走過40年，翰昌廣告成立於民國84年，業已走過近30個年頭。翰昌廣告以「勤、奮、忠、誠」為員工的座右銘，要求各主管以身作則，「勤勉敬業，奮力向上，忠於所託、誠以待人」。秉持「服務至上、三張笑臉、創造三贏」的理念。創下「購屋0糾紛」的紀錄。

服務數十萬人次，累積建商人脈，受業主與客戶的信賴與肯定，而能屹立於業界。與夥伴們自喻為「一根小草」，不怕風吹雨打日曬，不怕市場起伏蹂躪，秉持吸收大自然精華，以正能量與良善的服務品質，一步一腳印協助客戶買到好房，讓客戶溫暖、擁有幸福的家，將大愛散播成善的大草原。再以買房致富三條金流，創造「魔法智富-富利人生」與消費者分享。因小時候的困境，深切感受「受人滴水之恩必湧泉以報」，今有能力致力於公益、關懷弱勢回饋社會，以老子道德經說「既以為人，己愈有；既以與人，己愈多」與大眾分享付出捨與得的力量。

感恩旺旺中時舉辦的房產金牌獎，讓代銷業能依各自品牌的優勢選擇參選項目。今榮獲「顧客信賴卓越獎」，期能透過這次活動表達對政府的期許，在通膨高房價的當下，別只顧著說打房、皮球理論愈打彈愈高，或終將導致龍頭產業無力而致經濟衰敗，是政府要的嗎?呼籲政府應規劃供應各縣市的社會住宅、幫助中產階級與年輕人的住屋需求才是正道。

期許大家用善良守護台灣！用愛讓兩岸與世界更和平！永續服務愛台灣！（翰昌廣告）