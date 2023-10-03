去年標售熱絡的桃園航空城優先產專區，未標脫的I區土地3日將以原底價117億元重啟標售，桃園市政府經濟發展局並於10月13日舉辦標售說明會。

因應台商回流及廠商設廠需求，桃園市政府於航空城內，以臨既有幹道、較少地上物、已有水電管路及納入優先工區等原則，先行篩選9處優先產專區共52公頃釋出，紓解產業用地不足。7月首次標售土地，九筆土地出脫七筆，合計金額高達227億元，包括星宇航空、統一超商、健策精密等企業都有取得土地。

桃園市經發局指出，此次標售的之優先產專區Ｉ基地位於南崁溪東側，面積為18.94公頃，為9處基地中最大的一處。為增加企業投標意願，標售條件增加進駐開發產業別，容許航空城都市計畫產專區允許使用之核心發展產業，包含國際物流配銷、區域技術服務中心、文化創意、航空輔助、生物科技、精緻農業、雲端運算、智慧車輛、綠能、工商會議展覽、複合休閒等產業皆可投標。

此外，投資計畫納入標售審查，投標廠商須提出投資計畫，經市府審查通過，再進行開價格標，始可完成決標，其中投資計畫評分項目，包含合作廠商、分期興建開發規劃、對桃園市在地產業及航空城相關產業鏈結、可創造就業機會規模及預估產值等。