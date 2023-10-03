日本偶像經紀公司傑尼斯事務所於昨(2日)二度召開記者會，新任社長東山紀之正式宣布公司將走入歷史，更名為「SMILE-UP.」，由自己出任社長、副社長為井之原快彥，而旗下藝人櫻井翔對此也吐露心聲。

當天晚上，傑尼斯男團「嵐ARASHI」成員櫻井翔也登上直播節目「news zero」發表對於記者會的想法，在節目的一開始，他表示：「對我來說，這是一個非常重要的記者會，我看了整整兩個小時。」指出此次與新公司簽訂新約的模式，給予了更高的自由度，而自己事前有和公司進行談話，「這次的簽約，我們(嵐)五個成員保持著緊密的聯繫，不過後續的簽約方式還需要再討論。」

此外，對於傑尼斯事務所的更名一事，櫻井翔表示：「因為我已經在這家公司待了20多年，所以關閉公司對我來說是很大的衝擊。」不過，櫻井翔認為若是站在受害者的角度上思考，與傑尼斯這個名字劃清界限是必要手段，而沒有其他選擇可以替代。

事實上，在性侵事件爆發後，櫻井翔坦言自己看到相關新聞，都感到很焦慮，覺得公司的在危機處理、回應上有些過失，「自上次的記者會受到批評以來，今天的公告感覺有點晚了，如果有類似的方案，或許可以再更早一點公布。」此外，櫻井翔自2006年開始便在「news zero」擔任周一主播，與有働由美子搭檔播報新聞，而相關事件爆發後，他也發聲表示：「任何形式的性侵害，都是絕不原諒也絕對不允許發生。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。