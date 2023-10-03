中華電信鼓勵消費者申辦eSIM服務，減少製作實體SIM卡塑料，今宣布率先推出iPhone及iPad多款機型免掃QRcode驗證就能下載eSIM的升級服務，讓果粉免去保管QR code風險及後續掃描QR code設定步驟，開機後連線Wi-Fi，點選設定行動網路就能進行eSIM下載，即日起至全台中華電信服務據點即可辦理。此外，用戶首次申請eSIM或首次更換eSIM，每門號可享300元設定費減免，中華電信以實質優惠號召大家一起愛地球，為精采再升級、為永續換新機。

中華電信提供iPhone 15系列新機最多元的資費優惠，除領先同業銷售「iPhone for Life」新機方案，滿足果粉年年都可體驗最新款iPhone的需求，現申辦精采5G月繳1399元（36個月），搭配「舊機換新機」方案、舊機回收價加碼折2000元、VIP最高折5000元等優惠，iPhone 15 Pro （128GB），0元入手；搭配上述資費，並贈Apple購物金5000元、HiNet寬頻客戶購機再折千元、將來銀行新戶購機折千元等好康。綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高享千元抵扣、另再贈Hami Video運動館5天體驗。

「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動同步開跑，總計2階段。凡於2023年11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1399元(含)以上，有機會抽16788點Hami Point（20名）、13990點Hami Point（30名）與6995點Hami Point（50名）等共100個獎項、總價值達110萬元！Hami Point 1點即1元，除可折抵電信費，亦可於「Hami Go」iPhone好禮專區自由兌換Apple Watch、AirPods Pro、原廠行動電源等商品，中華電信以實質優惠回饋消費者，寵果粉最給力。