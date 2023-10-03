王彩樺和民雄再度合作演夫妻。（華視提供）

民雄為戲苦練台語。（華視提供）

王彩樺和民雄在最新8點檔《阿叔》再次合作，飾演一對逗趣夫妻。首次挑戰台語劇的⺠雄下了許多功夫學習台語，除了每天聽2、3個小時的台語新聞外，平常也會督促自己用台語跟親朋好友溝通當作練習，讓自己的台語可以越講越順暢。

王彩樺也大讚⺠雄認真又敬業，「每次演出前都會特別先來問我，這一句要怎麼講比較順，因為幾乎都要講全台語，對他來說是有難度的，但是他很認真。」王彩樺劇中飾演個性大喇喇，愛管東管⻄，全家必須以她為主的金紙店老闆娘，開玩笑說：「印象深刻的戲都是在罵老公、罵小孩。」

生活中王彩樺分享，曾有朋友也是前演員的李承泰找她合作開鹹酥雞店，他原先在日本經營鹹酥雞店，至今已有5家分店，還上過日本電視台節目，可惜當時的王彩樺正在吃素不方便，所以婉拒合作。但愛吃日本料理的王彩樺，不久前與朋友在台南共同合資一間日本料理店，每次回台南一定會去吃。

華視、東森超視首度合作、共同出品，全新年度8點檔大戲《阿叔》將於10月11日起週一至週五晚間８點於華視、東森超視播出。