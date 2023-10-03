高捷延伸屏東一案傳跳票，東港鎮代表會3日召開臨時會向交通部、縣府提出「一車直達」的訴求，地方擔憂延伸路線被支線化，無法有效解決交通問題。（謝佳潾攝）

高捷延伸屏東東港、林邊一案，在前行政院長蘇貞昌任內拍板，時任屏東縣長潘孟安強調「高屏一票到底，不用轉乘」是2縣市的共識，不料如今卻跳票，不僅高雄市議員提出質疑，東港鎮代表會也召開臨時會向交通部、縣府提出「一車直達」的訴求，地方擔憂延伸路線被支線化，無法有效解決交通問題。

據了解，2021年間，時任屏東縣長潘孟安就高捷延伸屏東案，曾因採高架或地下化與高雄市政府意見分歧，後經行政院協調，雙方達成共識，高雄端採地下化、屏東端則是高架，但高屏一車到底都採重運量，潘孟安還強調，2縣市的共識就是「高屏一票到底，不用轉乘」。

不料，高雄市議會2日開議時，有市議員發現高捷延伸屏東有2套不同系統，屏東變成輕運量需轉乘，對此質疑聲不斷。無獨有偶，東港鎮民代表會也因「高屏一車到底」跳票一事炸鍋，為此召開臨時會，向交通部、屏縣府提出「一車直達」的訴求。

東港鎮代主席陳春朝指出，東港鎮是未來國土重新規畫的城市發展中心，周邊有林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉、新園鄉、琉球鄉所環繞，去年小琉球搭船數來回破252萬人次，若遊客以8成計算、約有200萬人次，加上周邊鄉鎮往返高雄上下班人數、每年也約有數百萬人次，若無捷運「快速接駁」，無法有效解決交通擁塞問題。

陳春朝說，高捷延伸至屏東變成輕運量需轉乘，可能會支線化疑慮並衍生班次少、速度慢、承載量不高等問題，這有失當初建設這條路線的本意，而且轉乘對很多乘客、如長輩或攜家帶眷的民眾來說，非常不便，這會降低大家的搭乘意願。

他強調，高捷延伸屏東一案，不該以屏東鄉鎮人口數為主要考量，而是要把重點放在「雙向流動的人流」，東港、林邊的人口數是不多，但湧入的遊客量卻不少，若該案執意採轉乘方式，恐怕屆時連高雄端的搭乘意願都不高。

為此，東港鎮代表會第22屆第4次臨時會第1案臨時動議通過，3日由鎮公所函文交通部、屏縣府、屏縣議會、高市府、高市議會等，建請高雄捷運延伸到東港林邊規畫案，應與林園延伸案同步進行，並採同樣標準，以一車直達高速運量規畫興建，避免造成未來旅客轉乘的不便及時間的浪費。

會後，鎮代吳金福說，當初潘孟安承諾地方「不用轉乘」，如今跳票，他不在其位、也不再是行政官，而現任縣長周春米又無法銜接他的政策，地方只能表示無奈。