縣長鍾東錦（右）主持公聽會。（李京昇攝）

苗栗縣去年至今已發生36件犬殺事件，其中包括4隻保育動物石虎，遊蕩犬攻擊事件頻傳，縣府研擬訂定苗栗縣餵養遊蕩犬貓自治條例，3日舉辦公聽會，動保團體與專家學者提出各項建議。縣長鍾東錦表示，未來將廣納各方意見，攜手動保團體、民間單位控管遊蕩犬，並將流浪犬餵養問題納管自治條例。

根據苗栗縣府農業處統計，去年至今已有4起石虎犬殺事件，另有16隻穿山甲、13隻山羌、2隻白鼻心1隻藍腹鷴等野生動物受害。今年8月苑裡鎮也發生2起遊蕩犬咬死野貓事件，上個月銅鑼雞場也有8隻遊蕩犬入侵，追逐咬斃150隻土雞，讓飼主求償無門。

而考量野生動物犬殺、人犬衝突案件增加，農業部今年6月提出在台中、南投與苗栗3縣市試辦遊蕩犬隻移置計畫。苗栗縣後龍、通霄與卓蘭等3鄉鎮、23個里列入範圍，但目前餵養遊蕩犬貓無法可管，僅能規勸、也不能沒收餵養器具，《廢棄物清理法》也難以規範，因此縣府研擬訂定自治條例管理。

為順利推動自治條例草案，縣府3日下午2點舉辦公聽會，邀請農業部、動保團體、專家學者到場提供意見，由縣長鍾東錦偕同縣府農業處長陳樹義主持會議，縣議員余文忠、曾美露、曾玟學、陳品安、張顧礫等人到場關切。

台灣動物方舟協會執行長黃泰山提到，動保界的共同目標是戶外沒有流浪貓狗，他認為縣府擬訂自治條例立意良好，但若全部禁止餵養，反而會造成反效果，增加人犬衝突，群聚問題也不會改善。

他與苗栗在地愛媽建議，流浪犬躲避能力高，看到動保所的人警覺性高，如果縣府可比照新北市，結合在地愛心爸媽，透過餵養要捕捉移置、結紮流浪犬， 反而能讓計畫更加順利。

幸福狗流浪中途協會理事長陳淑娟表示，協會的場域目前收容貓狗200多隻，未來縣府想推動遊蕩犬移置，她很願意配合，但場域申請始終無法合法化，期望縣府輔導讓他們成為合法收容場域。

另外，台灣石虎保育協會則認為，遊蕩犬回置與餵養問題，仍容易造成犬殺事件，以及家犬放養也時常侵擾野生動物，因此建議將家犬納入管理；後龍鎮在地居民說，許多偏鄉流浪貓犬都多半是長輩在餵養，希望縣府舉辦社團活動時，可以同步宣導不要任意餵養。

縣長鍾東錦表示，他認同動保團體意見，苗栗縣餵養遊蕩犬貓自治條例草案，會採納各方建議，餵養部分會朝向納管而非全部禁止餵養，同時研擬結合動保團體、愛心爸媽共同解決遊蕩犬問題。

鍾東錦說，目前農業部提出計畫，涵蓋苗栗後龍、通霄與卓蘭3鄉鎮23個里，他建議先從這些熱區開始管理餵食，也研議比照補蜂抓蛇，將捕捉流浪狗委外給民間團體，至於收容空間，他會徵用鄉鎮市公所閒置掩埋場，設置收容空間並協助送養。

他表示，民間團體若有空間協助收容移置的遊蕩犬，只要經過縣府會勘審查合格，他非常樂見輔導民間團體請執照。今天是首場公聽會，未來會再蒐集廣泛意見，再擬訂出更完善的自治條例。