桃園市青年事務局輔導「巨獸綠色科技股份有限公司」及「配客嘉股份有限公司」，今年榮獲「日月光社會創新競賽」冠軍及亞軍，共計奪得獎金160萬元。巨獸綠色科技運用「黑水虻生物處理系統」技術，將企業產生的廚餘及汙泥再製成農用肥料，降低廢產生廢棄物，實現減碳生產模式。

這2家公司都是桃園社會企業創業競賽出身的團隊，巨獸綠色科技創辦人陳重宇說，早期研發階段發現黑水虻的成長特性，可有效運用在廢棄物處理中，希望將城市中的有機廢棄物轉化為蛋白質與肥料。在龍潭成立第1個生物處理基地，讓公司的生產達到規模化及標準化。參加競賽提案幫助企業做到廚餘與汙泥去化，達到廢棄物減量，去化廚餘的過程中更可產出農用肥料及生質燃料原料，具有循環經濟力量，將有效實現真正減碳的生產模式。

配客嘉創辦人葉德偉則說，團隊致力解決台灣網購一次性包裝造成的環境問題，透過串聯線上電商、消費者與線下店家，創造包材重複使用的循環經濟，每年可減少超過8000萬件的網購包裝垃圾。公司在今年初完成5200 萬元的募資，近期也與知名科技大廠合作，將科技園區的廢塑膠回收再製成「環保循環箱」，取代一次性的傳統紙箱，預估1年可減少約 78.3％ 的紙箱垃圾和50.6％ 的碳排放，持續發展新型態的永續經濟模式。

青年局長侯佳齡指出，巨獸綠色科技及配客嘉都是桃園競賽出身的優秀團隊，皆獲得桃園創業租金及設備補助支持，桃園每年舉辦社會企業創業競賽，鼓勵民眾提出創新、創意的商業模式解決環境及社會的問題，後續更提供獲獎團隊創業獎金、輔導資源、參訪標竿企業進行深度學習以及提供跨域合作的平台，讓青年發展更多元的永續樣貌。