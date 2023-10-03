墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天嚴厲批評美國提供烏克蘭軍事援助，稱這樣的行為「不合理」，並敦促華府投入更多資源來協助拉丁美洲國家。

路透社報導，羅培茲歐布拉多長期以來呼籲美國投入更多資金協助中美洲和加勒比海地區的經濟發展，以緩解移民壓力。

羅培茲歐布拉多在每日例行記者會上批評美國國會未對該地區釋出資金，接著提到了美國上週一項臨時撥款法案所引發的爭論，該法案取消了對烏克蘭的進一步援助。

他說：「我只想看看他們現在怎麼不授權援助在烏克蘭的戰爭了。但他們已經投注了多少錢在俄烏戰爭上？為了戰爭投注300億到500億美元。這是最不合理的事情了，而且有害。」

羅培茲歐布拉多補充表示：「所以他們確實必須改變策略並學會尊重。現在不是他們忽視墨國當局的時候。」

烏克蘭駐墨西哥大使館婉拒置評。美國國務院並未立即回應記者的置評請求。

左派的羅培茲歐布拉多試圖讓墨西哥在俄烏戰爭方面維持中立，曾批評西方對基輔當局的軍事援助。他也曾提議和談以終結俄烏衝突。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1121003