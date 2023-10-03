國內最大電動機車生態系Gogoro Network今 ( 3 ) 日宣布年度豐碩成果，成長再攀高峰，今年底服務版圖將涵蓋全球 45 個城市、支援超過 55 款電動機車，已累積近 260 萬生態系用戶 ，是全世界最大、佈建最廣泛、用戶數最多的智慧電池交換能源網路，同步揭曉與 Powered by Gogoro Network （PBGN） 聯盟夥伴引領台灣運具電動化的精彩歷程與未來佈局，更深入能源管理領域，打造永續智慧城市的國際典範。

伴隨著各家夥伴齊力促進電動機車普及和用戶數迅速增長，Gogoro Network 至今已在全台建置 2545 個 GoStation 電池交換站、12325 個機櫃 、113792 個電池交換槽，相當於平均每站就擁有 45 個槽數。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「經過八年的深耕，電動機車的能源基礎建設已經到位，換電已成為日常生活中的一部分。Gogoro Network 朝著『打造有感服務』的目標邁進，不僅電網穩定成長，還透過 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫等服務，大幅降低電動機車入手門檻與總體擁有成本。我們將致力發展更優質、更多元的體驗，讓更多消費者輕鬆加入電動機車行列，共同擴大永續影響力。

根據 Gogoro Network 最新統計資料，超過 130 萬顆智慧電池每天服務 Gogoro 與 PBGN 車主、以及 GoShare 用戶，其中 64％ 為第三代電池，還以每月平均增加 12000 顆全新電池的速度，不斷擴充服務量能。而單站擁有超過 120 個電池槽的 Super GoStation，量能是一般 GoStation 的四倍，平均每月就產生近 200 萬次電池交換，滿格電池交換率達 99.2％，以 3.5％ 的站數比例肩負了 12.7％ 的 Gogoro Network 能源網路交換量。

GoStation 機櫃也持續迭代，全台 66％ 站體已更新為 GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性，等待電池彈出時間大幅縮減 50％，搭配全新上線的電池與站體回報機制，用戶可於換電當下即時反饋異常狀況，並由營運團隊第一時間處理，帶來更優質的顧客體驗。

Gogoro Network 表示，今年底前將優化 50％ 站點換電動線與環境，讓換電空間更友善便利；並針對 1／10 的站點進行供電擴充，電力提升增幅將達到 15％ 。此外，道路交通標誌正式新增電池交換站的專屬牌面，目前已在全台九個縣市完成設置，凸顯電動機車設施的重要性。