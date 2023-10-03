中國常駐聯合國代表團網站美東時間2日發布第一副代表戴兵在第78屆聯大五委常會開幕式發言。強調會費大國長期欠費，是造成聯合國流動性危機的主要原因。

戴兵指出，中方支持古巴代表「77國集團和中國」所作發言，願強調以下意見：

一、面對當前各種全球性挑戰，各國需要通力合作，堅持真正的多邊主義，加強聯合國作用。各國領導人在上周的聯大一般性辯論及高級別活動中，強烈呼籲重建信任，團結應對挑戰，完善全球治理。中方矢志不渝推動構建人類命運共與體，堅定支持以聯合國為核心的國際體系，願與各國密切合作，推進全球發展倡議更好落實2030年可持續發展議程，攜手開創共與未來。

二、財政是聯合國治理的基礎和重要支柱。維護聯合國作用，把對多邊主義的承諾落到實處，需要各國都以負責任的態度履行應盡義務。會費大國長期欠費，是造成聯合國流動性危機的主要原因。解決這一問題需要標本兼治，避免依賴短期臨時性措施。

聯合國資源配置要平衡兼顧安全、發展、人權三大支柱領域工作，並切實提高開發中國家在聯合國治理問題上的發言權，提升開發中國家在祕書處職員中的代表性，以更大力度、更實際舉措有效回應代表性不足國家的關切，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

三、聯合國預算應切實體現會員國主導作用。方案計畫要充分反映會員國利益與合理訴求。方協會作用不可或缺。各主要委員會要重視提高方案計畫效力和透明度。方案預算要保持合理規模，優先保障發展領域資源，強化績效管理，切實節支增效，加強內控問責，遵守財務規章紀律，管好用好會員國的每一分錢。審計委員會是聯合國最重要的外部審計機構，充分發揮其獨立監督職能有助於加強財務管理和監督問責。

四、中方高度重視建和工作，將積極參與建和融資議題討論。與時，建和融資方式應符合聯合國現行財務規則和預算管理規定。中方認為，已開發國家以轉換供資來源的方式規避建和融資責任，與時仍把持對建和基金的控制權和主導權，剝奪廣大會員國的監管權利，這既不合理，也有失公允。如果使用會員國攤款向建和基金融資，那基金的使用管理也應體現會員國監管。這是規則問題，更是原則問題。

中方將一如既往建設性參與各項題討論和磋商，支持主席開展工作，與各方一道共與努力，推動既定議程及時完成，實現預期目標。