根據估計，台灣脂肪肝人口可能高達600萬人，如何改善顯得很重要。對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，脂肪肝的生活建議有3大重點，即運動、減重和改變飲食習慣，但實際執行的人相對稀少。她指出，其實補充特定營養素對改善脂肪肝也有正面幫助，並推薦包括維生素D、膳食纖維、薑黃、葉酸及多酚類，若能搭配良好生活習慣，就有機會得到完整進步。

陳欣湄在粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文表示，脂肪肝通常只需減重5％就能顯著改善病情，但現實中，改變生活習慣卻是相當大的挑戰。她接著提到，其實掌握關鍵營養也能減緩或改善脂肪肝，在爬梳近300多篇的文獻後，她列出5大元素，包括維生素D、益生菌或益生元（膳食纖維就可以）、薑黃、葉酸及多酚類（具抗氧化力，存在於水果、纖維中）。

陳欣湄進一步說明，這些營養素之所以被推薦，是因為它們在大部分脂肪肝相關的營養文獻中得到支持。然而，值得注意的是，補充這些營養素並不會直接讓患者感覺肝臟變健康，因肝臟沒有痛覺、脂肪肝更是無明顯症狀。

由於營養素補充沒有體感，很難使病人長久補充，陳欣湄建議，應把補充這5大營養素當作營養支持的原則，同時搭配體重控制、運動等良好生活習慣，才有機會得到完整的進步。

除了營養外，陳欣湄還說到，很少人知道腸道與肝臟的密切關聯，所有吃進體內的食物、營養、藥物、毒素都會在腸道中被吸收，然後進入肝臟進行各種代謝過程。因此，維護穩定的腸道菌種和健康腸道狀態，可減輕肝臟的負擔，進一步改善脂肪肝相關指數。換言之，有脂肪肝者，除了運動、減重外，顧好腸道也是個另一個不錯的選擇。