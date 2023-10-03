警政署3日宣布，即日起警察自行決定穿著長短袖制服。（警政署提供）

警政署3日發文給各警察機關，宣布「即日起」開放讓警察自行決定穿著適當制服，惟應著統一制服的情況，如典禮、集會、團體活動及重要勤務，仍應維持團隊一致性 。同時臉書「NPA署長室」也發文強調，「制服長短，不影響警察專業！」希望警察制服，是以同仁的舒適感受為依歸，期待本次修正，能更貼近同仁執勤需要。

警政署在2019年10月，首度放寬授權由分駐（派出）所或相當層級單位的主管，得視氣候溫度情形，彈性律定的制服樣式。由於近年氣候愈趨不穩定，為關心同仁健康，警政署長黃明昭在1個月前，交代業務單位研究讓員警「自己決定」要穿長袖或短袖制服，3日正式發文給各警察機關，並自即日起生效。

警政署指出，近年氣候變化越趨不穩定，往往耳聞同仁反應制服在換季之初，仍不免有個別需求，也因此由業務單位行政組研議調整。在考量同仁個別適應氣溫能力以及執勤場域多樣性，警政署修正現行規定，開放讓同仁自行決定穿著適當制服，惟應著統一制服的情況（如典禮、集會、團體活動及重要勤務），仍應維持團隊一致性 。

警政署表示，往後不論是季節轉涼之初，需添加衣物的同仁 ; 或是炎夏烈日之際，有穿著長袖防曬的需要，都能自行調整；不過，如有夏天穿著冬季外套等行為，各級幹部要主動關懷其原因，避免民眾觀感誤會。

警政署也要求，各機關單位主管應隨時注意關心同仁，並與時俱進調整各項措施，務使同仁能在最好的環境下，專注警政治安工作。