2023年是Gogoro Network電池交換平台成果豐碩的一年，成長再攀高峰，今年底服務版圖將涵蓋全球45個城市、支援超過55款電動機車，已累積近260萬生態系用戶，是全世界最大、布建最廣泛、用戶數最多的智慧電池交換能源網路。伴隨著各家夥伴齊力促進電動機車普及和用戶數迅速增長，Gogoro Network至今已在全台建置2545個GoStation電池交換站、1萬2325個機櫃、11萬3792個電池交換槽，相當於平均每站就擁有45個槽數。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，經過八年的深耕，電動機車的能源基礎建設已經到位，換電已成為日常生活中的一部分。Gogoro Network朝著「打造有感服務」的目標邁進，不僅電網穩定成長，還透過Gogoro Rewards點數獎勵計畫等服務，大幅降低電動機車入手門檻與總體擁有成本。將致力發展更優質、更多元的體驗，讓更多消費者輕鬆加入電動機車行列，共同擴大永續影響力。

廣度、深度、量能再升級，Gogoro Network服務範圍囊括近86%的行政區，設置於便利商店與量販超市旁的GoStation就有三成，六都GoStation總數更是加油站的1.28倍。

根據Gogoro Network最新統計資料，超過130萬顆智慧電池每天服務Gogoro與PBGN車主、以及GoShare用戶，其中64%為第三代電池，還以每月平均增加1.2萬顆全新電池的速度，不斷擴充服務量能。而單站擁有超過120個電池槽的Super GoStation，量能是一般GoStation的四倍，平均每月就產生近200萬次電池交換，滿格電池交換率達99.2%，以3.5%的站數比例肩負了12.7%的Gogoro Network能源網路交換量。

GoStation機櫃也持續迭代，全台66%站體已更新為GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。