受惠疫情後自駕旅遊的人數變多，國道服務區營業額已超過疫前水準，根據交通部高速公路局統計，今年暑假各服務區月平均營業額達4.38億元，創下歷年新高。

高公局指出，國道服務區主要客群為自駕用路人，搭乘客運的旅客多數是上廁所不消費，因此從服務區的營業額可看出自駕旅客數的變化。

根據歷年統計，暑假各服務區月平均營業額2020年3.9億、2021年2.07億、2022年3.77億，今年達4.38億元，創下歷史新高，代表解封後旅遊回溫、自駕人數變多等趨勢。

高公局表示，國道服務區各月營業額最高峰為1月或2月（農曆春節）、次高為4月（清明節），接著才是7、8月（暑假）。今年暑假的業績排行，清水6810萬元、關西4903萬元、西螺4569萬元、泰安4260萬元、東山3836萬元。

高公局觀察，西部國道服務區的營業額是春節高於暑假，但東部國道服務區（石碇、蘇澳）卻是暑假高於春節，分析認為暑假是前往宜花東的家庭旅遊旺季，該2處服務區在平常日亦有不錯的營業表現。