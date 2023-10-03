已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君2年前閃娶大陸超模奚夢瑤，同年兩人生下千億金孫何廣燊（Ronaldo），讓父親何鴻燊在病逝前完成抱孫願望，而奚夢瑤為了融入豪門生活曾被拍到積極進修，近日她被拍到坐著輪椅現身，讓不少網友好奇發生了什麼。

有網友日前拍到奚夢瑤坐著輪椅現身機場，只見她穿著灰色衛衣套裝，頭戴帽子和墨鏡，看不出表情，丈夫何猷君則在身後拖著行李，推了一段時間奚夢瑤看到有人在拍她，她似乎不是很開心：「你們好那個搞笑啊」，網友們討論：「她怎麼受的傷啊」、「不會是又懷了吧」、「她老公對她真蠻好」、「又摔倒了？」、「她受傷叫的輪椅服務是必須要由機場的工作人員推才可以的，希望美女姐姐早日康復吧」、「錄節目受傷了而已，她和老公一起回來的」、「受傷了本來就很不舒服了，還被一堆人拍，也沒有說什麼難聽的話，不要這樣過度解讀吧」。

奚夢瑤日前參加浙江衛視的戶外實境節目《向山海出發》，她和何猷君前往甘肅拍攝，拍攝時需要挑戰跳滑翔傘，奚夢瑤當時忍不住落淚，表示自己很害怕，現場有小朋友見狀鼓勵她「妳一定可以飛過去的」、「加油妳可以的」，奚夢瑤這才鼓起勇氣嘗試，在準備起飛過程路人小朋友不斷鼓勵她，暖心舉動獲得許多網友誇讚，最後也順利降落。不過《向山海出發》會嘗試一些特殊項目，奚夢瑤本身私下並不是會嘗試極限運動類型的人，因此有人推測是錄製節目時意外受傷。