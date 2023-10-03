孩子們天真的話語常讓不少家長氣得牙癢癢，不過有時也會有溫暖舉動為家長心中注入一股暖流。一位媽媽近日收到國一兒子送的企鵝娃娃，原以為對方是趁著學校旅行時買的紀念品，沒想到一問之下卻發現，兒子是覺得媽媽養育自己長大非常辛苦，因此特別挑了自己生日當天送禮物給她，讓媽媽直呼想哭，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當天兒子拿了粉紅色的企鵝娃娃說要送她，她一開始好奇是否是日前學校舉辦日月潭之旅的禮物，沒想到實際上是兒子特地到賣場購買，「我要買來送給媽媽的啊，今天是我生日，媽媽太辛苦了，養我長大，所以我要送禮物給媽媽，讓媽媽高興」，讓原PO忍不住直呼，「突然好想哭」。

一位媽媽在兒子生日時收到企鵝娃娃的禮物。（翻攝自爆怨2公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「這兒子好溫柔啊！好貼心，生日快樂」、「討厭，幹嘛這麼感人，我覺得這句話，會記得一輩子」、「孩子好窩心喔」、「現在的小孩真的超級會，媽媽總是被哄得心花開」、「孩子貼心，你也是個懂愛的媽媽」。

另外也有不少媽媽分享，自己的孩子也都買了同樣的企鵝娃娃贈送，「我兒子畢業旅行也買一隻一模一樣的送我」、「我兒子也是，小學時候戶外教學買的，孩子們只要有戶外教學或畢業旅行，都會買紀念品回來送我，超級感動」、「這隻我家也有」，讓原PO忍不住笑說，「現在小孩圈裡流行企鵝嗎？」。