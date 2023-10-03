有「彩寶之王」之美譽的寶格麗（BVLGARI)，向來是名媛貴婦最愛的珠寶品牌，如近日與希臘王子熱戀的名媛芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）即是忠實粉絲。寶格麗即起在台舉辦「色彩之旅」（ Color Journey）珠寶展，總共展出逾百件、總價逾8億元的珠寶作品，主打紫鋰輝石與摩根石兩種彩色寶石，並展出多款歡慶Serpenti問市75周年重量級珠寶與腕表，再度在珠寶界掀起彩色寶石的流行風潮。

寶格麗「色彩之旅」珠寶展登台，一款Divas’ Dream綠碧璽項鍊，採用極為罕見的綠碧璽為主石，是展場最貴的作品，約2300萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗擅長以各色彩寶相互搭配映襯，以充滿和諧創新的美學品味，打造不少傳世經典之作，「色彩之旅」Color Journey系列珠寶共有三大篇章，前兩個篇章曾以帕拉依巴碧璽與尖晶石為主軸，在珠寶界掀起帕拉依巴碧璽與尖晶石流行風潮，因而身價翻倍上揚；今年登場的第三篇章，則主打紫鋰輝石與摩根石，因開採時間甚短，為彩寶界才剛嶄露頭角的新星，極具市場潛力，有望成為下一波最值得投資和具升值空間的彩寶。

寶格麗Serpenti珠寶深受名媛貴婦的喜愛，近日與希臘王子熱戀的名媛芭碧迪樂芬妮即是其一。（BVLGARI提供）

在頂級珠寶的世界裡，近乎紫色調的紫鋰輝石與散發柔和粉紅色調的摩根石仍屬少見，加上粉紅色調的彩寶向來是市場上最受歡迎的彩寶色調，又與尖晶石、粉紅剛玉（Padparadscha）十分神似，透過細膩微妙的色彩組合，令人想起地中海初春時閒逸歡愉的氛圍，在細節中流露優雅氣息，成為珍稀逸品。

寶格麗「色彩之旅」珠寶展登台，主打市場潛力十分看好的紫鋰輝石和摩根石，圖為紫鋰輝石雞尾酒戒。（BVLGARI提供）

寶格麗Divas’ Dream馬賽克珠寶表，以鑽石與粉紅剛玉在表盤上勾勒扇形圖案，十分華麗唯美。（BVLGARI提供）

除了紫鋰輝石與摩根石，一款Divas’ Dream綠碧璽項鍊，以極為罕見的綠碧璽為主石，搭配橄欖石、綠柱石和祖母綠等綠色寶石，勾勒綠意盎然的春天，充滿了活力生機，也是今年寶格麗「色彩之旅」Color Journey展場上要價最高的珠寶作品。

寶格麗Serpenti Misteriosi神秘珠寶表，綠松石與鑽石款。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Misteriosi神秘珠寶表，鑽石與祖母綠款。（BVLGARI提供）

今年為慶祝寶格麗Serpenti問市75周年，也有多款Serpenti靈蛇珠寶作品與腕表來台，靈蛇向來有著生生不息與永恆的意寓，也代表了智慧與力量，日前英國名媛芭碧迪樂芬妮出席寶格麗在巴黎舉辦的Serpenti 75周年慶祝晚宴，身穿一襲黑色緊身禮服搭配Serpenti 靈蛇項鍊，呼應她凹凸有緻、妖嬌性感的身材，更顯得美豔動人，今年37歲的芭碧迪樂芬妮去年才剛與航空業小開離婚，就與小她13歲的希臘王子Constantine Alexios熱戀，且已被帶去見了對方父母，看來八字已有一撇。

寶格麗Serpenti珠寶深受名媛貴婦的喜愛，近日與希臘王子熱戀的名媛芭碧迪樂芬妮即是其一。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti珠寶深受名媛貴婦的喜愛，近日與希臘王子熱戀的名媛芭碧迪樂芬妮即是其一。（BVLGARI提供）

另有多款高級複雜珠寶表，如一款Divas’ Dream光之陀飛輪腕表，鏤空機芯一覽無遺，表圈與表耳鑲滿鑽石，再搭配深紅色鱷魚皮表帶，將寶格麗精湛珠寶工藝與腕表技術合而為一，是大師級的工藝結晶。另一款Divas’ Dream馬賽克珠寶表，以鑽石與粉紅剛玉在表盤上勾勒扇形圖案，華麗唯美，令人傾心。