（圖／消防署提供）

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氣象署發出最新警報，小犬颱風正緩慢而堅決地朝西北西方向前行，暴風圈逐漸迫近台灣東半部海域和巴士海峽，危險已不可避免。這場風暴將使花蓮、台東、屏東以及恆春半島陷入險境，各級政府必須採取嚴密的防颱舉措。

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內政部政務次長兼副指揮官吳容輝親自下達指令，督促台灣東部和中南部各縣市採取最高級別的防颱措施。吳容輝提醒已位於警戒區域的縣市政府，必須立刻啓用災害應對指揮中心，並且危機臨近時，應積極劃定警戒區域，切實控制山區和河海邊的風險。此外，政府還將通過多種管道向民衆發佈停航、道路封閉以及旅遊景點的預警資訊，敦促市民減少不必要的外出，以避免不測事件。

吳容輝副指揮官最後強調，預計小犬颱風將在4日清晨襲擊台灣花東地區，這一區域的總降雨量預計將高達1,200毫米，因此花蓮縣、台東縣以及屏東縣政府必須強化疏散撤離計劃，特別照顧患有慢性疾病（如洗腎患者）和孕婦等需要特別關注的弱勢群體。

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