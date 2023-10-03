由藍愛子和吳兆絃組成的童星團體「大小姐」，2009年出道後曾在台灣掀起可愛旋風，直到2012年後兩人回歸校園才淡出演藝圈。現年20歲的愛子近日受邀聊當童星的往事，自曝曾遭同學吐口水霸凌，直到上高中同儕問題才稍微緩解；而愛子也經常透過社群分享近況，已蛻變成熱愛跳舞的辣妹。

愛子年僅6歲就以童星身分出道，但幕前光鮮亮麗背後真實生活卻不那麼順遂，近日愛子與其他當年小童星受邀談話性節目《小明星大跟班》，暢談當年童星時期發生的各種狀況，其中愛子自曝因為成名的關係，在學校遭到霸凌；愛子透露除了被老師針對，同學還朝她頭上吐口水，甚至還有褲襪被磨破的慘痛經驗。

長大後的愛子受邀上節目分享當童星的甘苦談。（圖／摘自我愛小明星大跟班YouTube）

不過，校園霸凌狀況到了上高中才比較緩解，愛子也說自己長大後更有勇氣，學校走廊上被學姊嗆聲「童星了不起？」她也不客氣地當眾反擊，「就是了不起啊」，氣到與對方槓上。

其實愛子雖然淡出幕前，但近年她樂於在社群分享近況，從她Instagram能發現20歲的她完全沒長歪，仍然長得可愛甜美，穿著打扮也很有型；愛子喜歡跳舞表演，還有各種辣妹穿搭，風格相當多元，有不少粉絲鼓勵她能復出繼續當藝人，「愛子還是這麼好看，能常常上節目就好了」、「越來越漂亮」。