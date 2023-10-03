落實健康及高齡友善城市願景，新北市代理市長劉和然今（3）日表示，新北市長侯友宜長期以來對原住民權益非常關心和重視，因此決定擴大對新北市原住民健保的補助，從明年起，凡設籍新北市滿一年、年滿55歲的原住民即能獲得健保補助，每人每年可領到3324至9912元補助，估計約有6000餘人受惠。

社會局長李美珍表示，為保障原住民朋友身心健康及福祉，年滿55歲至64歲原住民長輩，其中投保在第3、6類且綜所稅5％以下，市府全額補助每年最高至9912元，由市府逕繳保費至健保署；其餘為部分補助者，會由社會局寄發通知函，請原住民長輩提供郵局或銀行帳戶寄回即可匯款，補助金額為每年3324元至7740元不等。

此外，李美珍說，原住民年滿55歲，市府原就有假牙補助，去年起可領取敬老悠遊卡，享有每月480點搭乘雙北公車、捷運及台鐵等福利，今年更擴大納入獨居長輩關懷行列。

李美珍強調，新北市政府照顧原住民長輩是多元且友善，除現金福利補助外，更鼓勵社會參與，如擴大設立文健站，讓原住民長輩共餐、送餐、惜食分享、健康促進等，共創安居樂業、幸福有感的生活。