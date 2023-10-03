為了實現英國政府2050年淨零排放目標，英國在台辦事處與台灣電池協會將於10月16日共同舉辦「英國邁向淨零未來-電動車電池供應鏈商機研討會」(Race to Zero: Powering Up Britain’s EV Supply Chain)，將有英國產業專家介紹英國政府推動電動車產業鏈政策、英國當地車用電池產業現況和供應鏈商機，同時分享英國做為汽車製造和出口大國，如何在英國國內推動電動車產業以達成2050淨零碳排。

去年(2022年)英國已是歐洲擁有第二高電動車銷量的國家，約有超過一百萬輛插電式電動車在英國境內行駛，其中有六成為純電電動車。

英國政府將零碳排交通運輸和潔淨能源列為英國未來關鍵推動方向，除了挹注120億英鎊的資金，並全力支持電動車相關產業鏈在英國落地發展電廠(Gigafactories)的建置與新型態電池的研發。近期宣布於英國設置電池廠的印度塔塔集團(Tata Group)，預計將建造一座年產能達40GW的超級電芯工廠，這項高達40億英鎊(約51.7億美元)的投資案突顯全球車廠為了搶攻電動車商機正積極佈局供應鏈，英國政府的產業補助政策將為海外業者提供完善的投資環境。