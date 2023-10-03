農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘遭恐嚇被查出是自導自演，幫發恐嚇信的許姓男子遭收押禁見，許男自承是國民黨黨工，並遭爆料負責處理黨主席朱立倫的「主席信箱」。朱立倫子弟兵、國家政策研究基金會副執行長凌濤嚴正駁斥是假訊息、惡意政治操作，強調國民黨已與許男解除勞雇關係，並質疑司法檢警已被滲透成為政治攻擊工具，斥綠營側翼們的邏輯，怎麼沒看到林裕紘的民進黨證？

「許姓黨工根本沒有處理『主席信箱』！」凌濤斥假資訊操作又一樁，直指自己跟隨主席朱立倫工作那麼久，從未在主席辦公室見過這名許姓黨工，而國民黨的「主席信箱」是直屬主席辦公室及文傳會，許姓黨工的所屬單位是政策會，業務內容與「主席信箱」根本八竿子打不著，外界刻意將特定人士與主席信箱業務連結，完全是惡意的政治操作。

凌濤強調，國民黨已與許男解除勞雇關係，一切依法處理。

不過凌濤也質疑，按照偵查不公開的原則，此案本仍處於司法檢調以及警政系統的調查階段，可是特定窗口卻直接將消息洩漏給特定窗口，並刻意連結國民黨及主席，這讓人細思極恐，難道司法檢警已被滲透？並成為政治攻擊的工具？

凌濤說，好油事件後，短短時間內就看到民進黨側翼大舉洗版，可是，要是以側翼們的邏輯，怎麼就沒看到林裕紘的民進黨證？重申國民黨一本關心食安，保護吹哨者立場，這樣的態度不會改變。