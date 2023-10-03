公路局說明，自2022年11月30日起已納管「微型電動二輪車」（即電動自行車），不論新車或使用中車輛都需要掛牌，使用中的微電車要在兩年內完成掛牌作業。

在2023年12月31日前完成申請掛牌的車主，可享有免收號牌及行照規費（共計450元）優惠，等同掛牌免費的優惠措施，符合規定車輛之車主可以把握優惠期間，備妥相關證明文件並投保強制險後，及早完成申領牌照手續。

公路局指出，各區監理所、站均有提供「到點掛牌服務」，服務時間可於各區監理所全球資訊網站內「微型電動二輪車預約服務專區」查詢。

經統計，使用中的微電車已有8.6萬輛已經完成掛牌登記，其中有4萬3千多輛掛牌作業，是透過近3,400多場的「到點服務」完成，占了總掛牌數的一半，可多加利用。

公路局補充，為協助本國民眾與外籍移工辦理微電車掛牌納管，於監理服務網及公路監理機關網站提供多國語言Q＆A懶人包宣導；並與各地民政單位、村、里辦公室、經銷商、工業區、科學園區、人力仲介公司等機關（構）合作宣導微電車掛牌事宜，也提供到點服務的場地辦理掛牌登記。

公路局提醒，騎乘微電車雖免駕照，但須年滿14歲，騎乘時應配戴安全帽，不得載人、酒駕，且行駛時速不可超過25公里，亦不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，影響用路人安全，監理機關每個月都會與轄區警察進行未掛牌及違規改裝加強攔查及宣導，以維護交通安全。