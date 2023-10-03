2023年諾貝爾物理學獎，頒給「為研究物質中的電子動力學而產生阿秒光脈衝的實驗方法」，得獎人為阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini）、呂利耶（Anne L’Huillier）、克勞斯（Ferenc Krausz）

2023年諾貝爾物理學獎得主由瑞典皇家科學院揭曉。

諾貝爾周的第二天，輪到物理學獎登場，物理學的領域包羅萬象，從最微觀的量子力學，到最宏大的天體運動都屬物理學範圍，因此很難預測。不過，諾貝爾獎近幾年傾向頒給大眾熟知，或是已廣泛應用的成果，所以新材料與新通訊技術可能比較吃香；另外，大眾喜歡宇宙探索的主題，也較容易獲獎。

法新社報導，記者詢問瑞典廣播電台科學編輯布羅斯特羅姆(Lars Brostrom)的意見，他說「雖然像往常一樣很難推測獎落誰家，但如果僅說個人意見，那麼法裔的瑞典原子物理學家安妮‧盧利爾(Anne L'Huillier)的成就相當有資格。」

布羅斯特羅姆說，她的「利用極短雷射脈衝照射，以追蹤分子內電子運動情況」，成為量子物理研究的重要工具。她已獲得去年以色列沃爾夫獎(Wolf Prize)的肯定，該獎經常是諾貝爾獎的風向標。

如果要再猜一個，那麼丹麥的奧爾加•博特納(Olga Botner)也有機會，她利用南極洲冰立方天文台，來調查宇宙中微子(Neutrino)的分布情況。中微子是一種電中性的基本粒子，質量極小、不帶電，又幾乎不與其他粒子作用，很難調查。

《物理世界》雜誌指出，中微子研究也算是天體物學之一，但是前幾年物理獎已經有3次都頒給了天文學相關領域，因此獎機率可能會略低一點；基於同樣理由，與詹姆斯韋伯太空望遠鏡相關的工作，今年也不太可能獲獎。

去年物理學獎頒給了量子糾纏研究，以及3位重要科學家：阿斯佩(Alain Aspect)、克勞澤(John F. Clauser)以及塞林格(Anton Zeilinger)。會不會出現同樣領域的連莊? 《物理世界》的評論稱「也並非完全不可能」，因為量子糾纏仍然有許多值得獲獎的科學家。

西班牙的西拉克(Ignacio Cirac)、英國的多伊奇(David Deutsch)、美國的修爾(Peter Shor)和奧地利的佐勒( Peter Zoller)、以色列阿哈羅諾夫 (Yakir Aharonov)，英國邁貝瑞 (Michael Berry)都是潛在候選人。

文章來源：Light or new materials tipped for Nobel Physics Prize

關注潛在諾貝爾科學獎得主的科睿唯安集團(Clarivate)負責人彭德爾伯里 (David Pendlebury)則認為，「今年可能回歸到更實用的東西」。

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比如英國自旋電子材料先驅 帕克金(Stuart P. Parkin)，他的研究提高了電腦磁碟機的資料儲存能力；或是英國的約翰•B•彭德里(John B. Pendry)，他因「隱形斗篷」而聞名，他使用材料彎曲光線，使物體看似隱形。

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