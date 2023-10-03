聯合國衛生機構今天推薦廣泛使用新型兒童抗瘧疾疫苗，這款新疫苗不僅能填補巨大供應缺口，還可以拯救數十萬人的生命。

法新社報導，非洲地區每年有近50萬名兒童死於這種由攜帶致病寄生蟲蚊子引起的疾病。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「身為瘧疾研究人員，我曾經夢想有朝一日我們能研製出一種安全有效的瘧疾疫苗，現在我們有了2種疫苗。」

由英國牛津大學（Oxford University）研發、印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的R21/Matrix-M疫苗已獲准在布吉納法索、迦納和奈及利亞使用。

2021年，英國製藥大廠葛蘭素史克藥廠（GSK）生產的另一款疫苗RTS,S成為世衛第一個推薦廣泛使用的抗瘧疾疫苗，目前已為逾百萬名非洲兒童接種。

譚德塞說：「RTS,S疫苗的需求遠遠超過供應，因此第2種疫苗將成為另一個關鍵工具，可以在更短時間內保護更多兒童，讓我們更接近瘧疾絕跡的願景。」

據報導，全球近半人口生活在瘧疾高風險地區，其中絕大多數病例和死亡案例都發生在非洲。

世衛非洲區主管莫伊提（Matshidiso Moeti）說，新疫苗有助縮小巨大供應缺口，「這2種疫苗大規模交付並廣泛推廣後，有助強化瘧疾預防和控制工作，並拯救非洲數十萬條年輕生命免受這種致命疾病的侵害」。

自2019年以來，在迦納、肯亞和馬拉威推出的RTS,S疫苗試驗計畫已使170萬名兒童接種至少1劑疫苗。

世衛指出，至少28個非洲國家計劃引入該組織推薦的瘧疾疫苗，作為國家免疫計畫的一部分。

除瘧疾外，世衛還建議使用新的登革熱疫苗Qdenga，以供該疾病氾濫地區的6至16歲兒童使用。

世衛專家也建議使用一種新的腦膜炎疫苗Men5CV，它可以預防5種致病細菌入侵。