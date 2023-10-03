日本東京海關今天公告將拍賣遭沒收的180公斤黃金，市值達17億5000萬日圓（約新台幣3億8000萬元），由於金價高漲，拍賣金額及數量估雙創東京海關紀錄，所得價款將解繳國庫。

日本放送協會（NHK）報導，這批將被拍賣的黃金是東京海關2015年到2017年在羽田機場、成田機場及東京港等地所查獲，當時沒收的項鍊、首飾等金飾被熔成約180個黃金條塊，每個黃金條塊重1公斤。

東京海關表示，總重量180公斤的黃金條塊市值約17億5000萬日圓，拍賣數量及金額將雙雙刷新東京海關紀錄。東京海關今天開始在網路上受理投標，未來拍賣所得價款將解繳國庫。

東京海關總務部長後藤秀志表示，「走私黃金是違法的，而且會受到嚴厲懲罰」，呼籲民眾如果從海外或網路上購買黃金並帶進日本時，務必確實申報。

這些黃金被沒收時期是日本政府2014年調高消費稅至8%之後，為規避消費稅走私黃金的案例層出不窮。由於保管被沒收的黃金也需要費用，東京海關因此決定進行拍賣。