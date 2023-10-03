英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，印度已通知加拿大當局，必須在10月10日之前撤回41名外交官。

路透社報導，近日加拿大指控印度情報單位涉嫌於今年6月殺害加國公民、錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），導致兩國關係陷入緊張。印度稱尼賈爾為「恐怖分子」，駁斥所有指控，並採取反制措施，包括暫停向加籍公民核發簽證。

金融時報引述消息人士說法報導，針對在10月10日後留下的加國外交官，印度揚言將撤銷其外交豁免權。

據報導，加國共在印度派駐62名外交官，此前印度要求加國大幅削減41人。

印度和加拿大外交部皆未回應置評請求。

印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）稍早表示，加國存在針對印度外交官的「暴力和威嚇氣氛」，錫克教分離主義團體的存在也令新德里感到沮喪。