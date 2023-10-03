嘉義後火車站小副瀨一帶老舊建築物多，嘉義市政府推動都更。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府到小澎湖聖安宮辦理推動都更說明會。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義鐵路高架化拚2025年底通車，嘉義車站後站小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊土地開發，嘉義市政府寄發1300多份意願調查問卷，僅約2成的回收問卷中有逾7成有意願，市府表示，持續開說明會尋求更多民意。

嘉市鐵路高架化連同嘉義後火車站及周邊土地都將開發，市府認為北興陸橋下至後火車站區間的小澎湖、小副瀨、北港車頭一帶，公共設施不足、巷弄狹小、危老舊屋多，市府因而推動「嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫」案，面積約19公頃。

嘉市府今年6月間寄發1353份都市更新意願及需求調查問卷，給計畫範圍內的土地及建築物所有權人，7月間辦理2場說明會，各有約300人參加，了解居民對都更的意向。

嘉市府都市發展處指出，1353份問卷目前回收約2成，其中有76％以上有意願都更，為了讓民眾更了解都更及表達意見，目前持續辦理小型座談會，只要有10人以上就到社區開座談會。

1353份問卷回收2成，回收率沒有過半，嘉市府都發處認為都更開發涉及住宅拆遷、安置、房地重新分配、補償等問題，需要有更多時間及方式溝通、探訪民意，因而會持續拜訪家戶，明年還將有顧問公司設立辦公室派員進駐，更接地氣服務當地居民。

嘉義市鐵路高架化工程全長約10.9公里，預計2025年底通車，嘉北、嘉義車站2處設高架車站，市府規畫以區段徵收、都市計畫變更、都市更新計畫等方式開發這2處車站的周邊土地。