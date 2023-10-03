財政部高雄國稅局表示，最近接到民眾來電詢問已成年子女於服役中可否列報為扶養親屬，依財政部63年4月26日台財稅第32842號函規定，納稅義務人已成年之子女在服役中，不能申報減除扶養親屬免稅額。

國稅局說明，納稅義務人之子女如在營服役者，非屬所得稅法第17條第1項第1款第2目之已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養者，應於所得稅結算申報期間自行申報，不得由父母或家人申報減除免稅額；若子女上半年度在校就學、下半年度在營服役，則仍可列報為扶養親屬，惟教育學費特別扣除額須依實際支出列報，不得逕以上限25,000元申報扣除。

納稅義務人之已成年子女如就讀軍校，仍視為在校就學，得列報為受扶養親屬，於申報時可減除免稅額；另外，納稅義務人之配偶如在營服役，該納稅義務人於申報綜合所得稅時，仍可依所得稅法之規定，申報減除其配偶之免稅額。

高雄國稅局提醒，民眾未辦理申報經國稅局核定之案件，或逾期辦理申報之案件，倘欲增列受扶養親屬，記得不可填列家中已成年在營服役之子女，服役子女亦應自行辦理結算申報或委託由家人代為辦理申報，以免因日後遭國稅局核定補稅甚或處罰。