台北市長蔣萬安3日表示，針對2日新北市政府衛生局通報，畜產會一批流出的液蛋並無標示中文，蔣萬安也直言，已經要求畜產會說明清楚，若屆時未說明，就會依法開罰。（丁上程攝）

【全程字幕】Linbay好油恐嚇案遭爆「自導自演」 蔣萬安：絕對不能接受造假 @ChinaTimes

針對巴西蛋爭議，新北市政府發現畜產會一批沒有標示中文的液蛋。對此台北市長蔣萬安表示，已經要求畜產會在明天之前妥善說明，若未說明就依法開罰；另針對2日下班前畜產會所提供的進口蛋資料，蔣萬安透露，相對於前一次提供的資料完整許多，目前衛生局還在逐一比對，未來也會持續請畜產會提出巴西蛋的銷毀計畫。另針對lin bay好油爭議，蔣萬安僅簡短回應「希望檢調能夠盡快釐清事實，如果是造假絕對不能接受。」

針對粉專「lin bay好油」自導自演被恐嚇一事，引發社會各界議論。對此蔣萬安也簡短回應，希望檢調能盡快釐清相關事實，且如果相關事件若真的涉及造假，也是絕對不能接受一事。

蔣萬安說，對於雞蛋的事情，民眾還是相當關注。蔣透露，畜產會於2日下班前提供了進口蛋的流向資料，且相對於前一次提供的資料是相當完整，且內容也比較多，因此衛生局還在逐一比對。

蔣萬安表示，未來會繼續要求畜產會提出銷毀計畫，並與其他縣市持續「區域聯防」，追查、朔源後續流向。至於針對2日新北市政府衛生局通報，畜產會一批流出的液蛋並無標示中文，蔣萬安也直言，已經要求畜產會說明清楚，若屆時未說明，就會依法開罰。