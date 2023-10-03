侯友宜參拜過程與支持者互動，說會秉持初心為人民服務。（任義宇攝）

國民黨總統參選人侯友宜，昨天到訪高雄跑一整天行程，今天上午前往屏東悼念明揚大火殉職消防員後，再度造訪高雄前往金獅湖旁兩座宮廟參拜，侯戴上「太子爺」加持過的帽子，說最重要的任務就是要保衛台海和平，與神明一起保護大眾平安。

侯友宜今天在黨籍立委參選人黃柏霖、高雄市議員黃香菽陪同下，先後前往金獅湖旁覆鼎金保安宮、高雄道德院參拜，保安宮常務董事黃明華為侯友宜送上一頂太子爺所加持過的帽子，侯友宜表示，戴上這頂帽子，首先就是祈求太子爺保佑，讓百姓上下平安順利。

完成參拜後，侯友宜向現場支持者發表談話，說明若當選總統最重要任務，就是要保家衛國，在目前國際情勢下，只要台海安全，台灣與世界人民都可以放心，也分享自己從基層警察，做到要拚總統「是中華民國第一人」，會秉持初心繼續為人民服務。

接著侯友宜與黃柏霖陸續與支持者合照，侯友宜說一連兩天造訪高雄，對南部人的熱情感到很驕傲，指自己同樣來自南部，要把高雄最認真的黃柏霖送進立法院，一起為人民服務。