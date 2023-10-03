有些人天生擅長交際應酬，身邊總是圍繞著一群朋友，但實際上真正能交心的對象卻沒幾個。《搜狐網》命理專欄分享，天秤座、摩羯座和射手座的人，雖然朋友很多卻最難交心，看似和每個人都保持著親近的關係，實際上他們只當對方是生命中的過客而已。

▎天秤座

天秤座個性善良、熱情且情商高，與人相處總是抱以真誠，交際能力十分出色，人脈資源也非常廣，身邊圍繞著許多朋友，然而如果想要深入了解射手座，就會發現他們雖然和每個人的關係都看似親密，卻始終保持著距離感，大多數的朋友都只屬於「過客」，很難真的交心。

▎摩羯座

摩羯座表面上是個「獨行俠」，喜歡安靜、獨來獨往，但相處久了就會發現，他們其實擁有很驚人的人脈資源，不過很少張揚，只在必要的時候表現；摩羯座為人真誠、講義氣，和每個人看起來關係都很好，但也不會太過在意失去了某些朋友，因為他們認為朋友並沒有那麼容易結交，不會輕易讓人走進自己的內心。

▎射手座

射手座很擅長交際，可以輕而易舉地拉近和陌生人的距離，所以身邊的朋友總是很多，但實際上真正能交心的對象卻不多，因為射手座習慣了偽裝，也不容易對某人、某事產生執念，比起結果更在乎的是過程，因此在和某個人交朋友的開始，就已經將對方定位成「過客」，看似親密卻始終走不進他們的心。